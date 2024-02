La Costa Smeralda in rada a Sanremo, opening con Brignano

La Costa Smeralda è giunta in rada a Sanremo, dove si intratterrà per la settimana del Festival della Canzone Italiana (6-10 febbraio). Protagonista dell'opening di questa sera sarà il comico Enrico Brignano, dopodiché la nave da crociera si trasformerà in palcoscenico sul mare della musica di Sanremo, con le esibizioni di quattro artisti (Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi D'Agostino), in collegamento con il Teatro Ariston. Brignano proporrà uno spettacolo inedito, e gli ospiti di Costa Smeralda potranno ammirare il light show su Sanremo e un party glam con invitati speciali e dj set. La crociera di Costa Smeralda a Sanremo, chiamata "Sanremo Full Experience", dura nove giorni (3-11 febbraio), e può essere suddivisa in due crociere più brevi da 5 giorni l'una - "Opening Sanremo" (3-7 febbraio) e "Gran Finale Sanremo" (7-11 febbraio). Durante la settimana del Festival gli ospiti di Costa Smeralda avranno la possibilità di scendere a terra, in autonomia o con due escursioni organizzate, per vivere l'atmosfera di Sanremo.



