Fuochi d'artificio, luci e musica, al via settimana del festival

I giochi di luce dalla nave in rada di fronte alla città, palco galleggiante del festival, i fuochi d'artificio sul porto, le note di brani come Due Vite di Marco Mengoni, Gianna di Rino Gaetano, 24mila baci di Adriano Celentano, Piazza Grande di Lucio Dalla, Apri tutte le porte di Gianni Morandi. È l'opening show che ha dato il via questa sera a Sanremo alla settimana del festival. A suggellare lo spettacolo pirotecnico-musicale, la gigantesca scritta luminosa 'Sanremo si ama', slogan dell'edizione 2024, sul fianco della Costa Smeralda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA