Ducale affollato per la premiazione dei presepi genovesi

Un affollato Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale ha accolto con grande calore l'arrivo dei tre cortei storici: un vero e proprio presepe vivente che ha fatto da cornice alla premiazione dell'iniziativa Passaporto dei presepi genovesi a Genova. La cerimonia si è svolta oggi pomeriggio, alla presenza del sindaco Marco Bucci, dell'assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli, di don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale della Diocesi di Genova, ed è stata preceduta un approfondimento storico sul significato, religioso e laico, del presepe. "Una bella festa, una bella tradizione che è associata ai primi nostri presepi, cioè a questo concorso che abbiamo fatto per la prima volta, dove premiamo chi ha visto tutti i presepi che facevano parte dell'organizzazione. Sappiamo già che l'anno prossimo ce ne saranno di più. I presepi non sono soltanto una manifestazione religiosa, ma hanno anche un valore culturale e artistico: tre componenti fondamentali dello spirito umano, che vengono celebrati con questa manifestazione. Grande Genova!" ha commentato il sindaco Marco Bucci. "Siamo davvero contenti, è un bello spettacolo e soprattutto un riconoscimento per tutti coloro che hanno partecipato: gruppi storici, 46 presepi della nostra città, oltre alle moltissime persone - abbiamo distribuito 40 mila passaporti - che hanno visitato i presepi e fatto timbrare il passaporto". I premi sono stati offerti da: Comune di Genova, Musei civici, Arcidiocesi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Mu.Ma, Fondazione Palazzo Ducale, Teatro Nazionale, Costa Edutainment.



