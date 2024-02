Spezia, è pari col Catanzaro, bene i nuovi arrivati

Lo Spezia pareggia in casa contro il Catanzaro nella ventitreesima giornata di serie B.

Finisce 1-1, con le reti nel primo tempo di Iemmello (13') e Jagiello (34'). Partita tirata con tante azioni da gol da entrambe le parti. Il tecnico D'Angelo conferma il 3-4-2-1 visto a Pisa e i bianchi vanno più vicini dei calabresi a vincerla. Il redivivo Verde, che in settimana firmerà il rinnovo di contratto, non trova la mira e spreca due buone occasioni nel primo tempo, poi ci si mette Fulignati con una parata straordinaria nella ripresa a sigillare l'1-1. Nel finale Sounas sfiora il palo con un destro e mette i brividi al Picco.

Esordio dal primo minuto per i nuovi arrivati Nagy e per Jagiello, in corsa per l'argentino Tanco. Positive le prove degli altri nuovi acquisti, soprattutto Falcinelli e Mateju.

Domenica prossima importante scontro diretto con la Ternana.





