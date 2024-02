Sergio, grazie Amadeus, sarà un Sanremo straordinario

"Desidero, prima della partenza della 74/a edizione del Festival di Sanremo 2924, ringraziare Amadeus, dopi aver citato in alcune interviste il valore dei colleghi della Rai. Senza la passione, l'impegno, la professionalità di Amadeus questa edizione, così come le precedenti, non sarebbe stata possibile. Lo accompagnerà, anche quest'anno, un genio della comunicazione come Fiorello. Sarà una edizione straordinaria e sono certo che riunirà davanti ai televisori ed i device milioni di italiani di qualunque età. Buon Sanremo a tutti". È il post su Instagram l'Ad della Rai Roberto Sergio, alla vigilia del festival, al via martedì 6 febbraio. Le parole accompagnano uno scatto che ritrae il direttore artistico e l'Ad dell'azienda seduti accanto, sorridenti.



