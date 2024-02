Scuola, dal 5 febbraio al via domande per borse di studio

Dal 5 febbraio le famiglie liguri potranno presentare domanda per accedere al beneficio delle borse di studio - voucher grazie all'importo stanziato dal ministero dell'Istruzione e del Merito a beneficio delle famiglie liguri per l'anno scolastico 2023/2024 di 954.775,26 euro (2.080,44 euro in più rispetto al precedente anno scolastico). Lo comunica regione Liguria.

Il requisito principale per ottenere i contributi è avere un Isee 2024 non superiore a 15.748,78 euro. La borsa di studio è concessa al nucleo familiare per ogni figlio che, residente in Liguria, frequenti le scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2023/2024. È finalizzata all'acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto, accesso ai beni e servizi di natura culturale.

L'importo minimo della borsa è di 150 euro e può arrivare fino a 500 euro.

"Le borse di studio voucher sono un aiuto concreto alle famiglie liguri per garantire il diritto allo studio di ogni singolo studente - spiega l'assessore alla Scuola Simona Ferro -. È inoltre uno strumento particolarmente apprezzato, come dimostra l'alta adesione al bando registrata negli ultimi anni.

Insieme con il ministero proseguiamo a collaborare in maniera efficace affinché tutti i giovani possano esprimere il proprio talento per crearsi una professionalità futura nel mondo del lavoro". La domanda deve essere presentata online sul sito aliseo.liguria.it (sono necessari spid, Isee 2024 e codice fiscale del figlio per cui si chiede il contributo) a partire dal 5 febbraio 2024 ed entro e non oltre le 13 del 27 marzo 2024. Sarà poi Aliseo a provvedere all'istruttoria delle domande. Per informazioni si può chiamare il call center di Aliseo al numero 840848028 operativo dal 5 febbraio al 27 marzo 2024 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivere a borsescolastiche@aliseo.liguria.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA