Sanremo, musica e di tecnologia con qualità ultra Hd su Tivùsat

La 74/a edizione del festival di Sanremo ormai alle porte sarà ricordata per le canzoni con le loro melodie, i cantanti con i loro look, le polemiche (a partire da quelle politiche), il gossip e le risate che senza dubbio ci strapperà Fiorello. E sarà ricordata anche perché la quinta (e forse ultima) edizione con Amadeus nei panni di conduttore e direttore artistico. Ma ci sarà anche un motivo tecnologico per tenere a mente la kermesse canora di quest'anno.

Nella sua storia, infatti, Sanremo ha saputo cavalcare la modernità per farsi trasportare fino ai giorni nostri. Nel 1951 l'esordio alla radio; nel 1955, con un collegamento in seconda serata, l'arrivo sulla neonata televisione per salutare la vittoria di Claudio Villa; nel 1977, poi, magistralmente guidato da Mike Bongiorno (per la prima volta dal Teatro Ariston) la prima edizione a colori. Ora finalmente, non pago delle recenti alta o altissima definizione, il festival mette lo smoking e si presenta agli italiani addirittura in 4K.

L'Ultra High Definition proietta - a parità di schermo - immagini più definite rispetto all'alta definizione, con una gamma di colori più ampia, dettagli più realistici, contrasti più vividi e un suono più profondo. Ma non tutti i milioni di spettatori che saranno incollati a Rai1 potranno godere lo spettacolo in 4K. La "platea" infatti sarà riservata solo agli utenti di tivùsat, la piattaforma satellitare che al canale 210 ospita appunto Rai4K. Uno sforzo produttivo davvero importante per la Rai che si misurerà con una trasmissione in diretta di alcune ore in ultra definizione. Tivùsat è totalmente gratuita e accessibile con una semplice parabola e un decoder, o una cam, certificati. E installare tivùsat non vuol dire solo stare in prima fila all'Ariston. Alle porte infatti, sempre in 4K ci sono altri grandi eventi: gli Europei di calcio in Germania e le Olimpiadi estive di Parigi.



