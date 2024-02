Samp perde chance, Modena rimonta due gol

Beffa per la Sampdoria che si fa rimontare dal Modena dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio di due reti. Finisce 2-2 al Ferraris con i blucerchiati che vanno in vantaggio al 21' col colpo di testa ravvicinato di Gonzalez su calcio d'angolo di Askildsen e poi firmano il raddoppio col siluro di Alvarez, neo acquisto dal Sassuolo, al 32' su assist di Esposito. E sfiorano il tris con la traversa di Kasami con un tiro dal limite deviato da Seculin.

Poi nella ripresa il crollo con Palumbo che trascina il Modena verso l'aggancio con due penalty concessi agli emiliani per un tocco di mano di Piccini al 15' e un fallo di Stojanovic al 37'.





