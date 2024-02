Privato investe 650mila euro per nuovo argine del fiume Magra

Un'azienda privata d'intesa con la Regione Liguria ha stanziato oltre 650mila euro per mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico un'area industriale lungo il fiume Magra in provincia della Spezia attraverso una sinergia pubblico-privato. Nel Comune di Bolano in località Ceparana sarà progettata e realizzata un nuovo argine per contenere la piena del corso d'acqua.

L'intesa tra Regione, Comune e Società Sifi srl, proprietaria del limitrofo sito industriale, è stata siglata nel corso dell'ultima Giunta regionale e prevede un investimento da parte dell'azienda.

"Ancora una volta attraverso la proficua collaborazione tra pubblico e privato sarà possibile conciliare la resilienza idrogeologica in un'area particolarmente fragile allo sviluppo economico - commenta l'assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone -. La Regione ricoprirà un ruolo da 'regista' replicando uno schema già sperimentato con successo ad Ameglia per un grande cantiere navale e in un'altra area commerciale nel Comune di Arcola. L'operazione è quindi fondamentale, innanzitutto per la sicurezza dei cittadini, ma anche per lo sviluppo delle aziende che intendono investire e operare in Liguria. Creare le condizioni idonee per lavorare in sicurezza significa favorire la prospettiva di crescita di aree economicamente strategiche da troppo tempo soggette a pericolo di inondazione".

Nello specifico Regione Liguria si occuperà di realizzare i rilievi, gli studi e le analisi necessarie per la progettazione e la definizione del quadro della pericolosità idraulica a seguito della realizzazione dell'intervento oltre alla sorveglianza sull'avanzamento dei lavori. Il Comune di Bolano si impegna contestualmente a redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica, mentre la società Sifi srl si occuperà del progetto esecutivo e della realizzazione delle opere.



