Errori e pochi lampi, è 0-0 tra Empoli e Genoa

Errori e pochi lampi, è solo 0-0 tra Empoli e Genoa al 'Castellani'. Un punto a testa è giusto per quanto si è visto in campo: grande intensità e tanta lotta, ma poche vere occasioni e qualche salvataggio sul finale.

Prosegue la striscia positiva dei due tecnici: il Genoa di Gilardino arriva a otto gare senza sconfitte, l'Empoli di Nicola sale a tre sulle tre gare condotte dal nuovo tecnico. Un punto che fa più comodo al Genoa che ai toscani, che cercano di togliersi dalla zona calda della classifica. Gara giocata sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti. Nell'Empoli molto bene Cambiaghi, peggio delle altre uscite Zurkowski. La prima scossa arriva al 12' con Maleh pericoloso da una punizione e poi sulla ribattuta prova la conclusione finita alta. Al 15' Cambiaghi salta due avversari e in area prova il destro sul primo palo.

Conclusione che dà soltanto l'illusione del gol. Al 26' gol annullato al Genoa: sugli sviluppi di un corner, sponda aerea di Badelj per il colpo di testa di Sabelli. Ottimo l'intervento di Caprile, ma l'azione prosegue, la palla finisce di nuovo a Sabelli che spinge in porta da due passi. L'assistente ha la bandierina alzata per fuorigioco iniziale dello stesso Sabelli.

Il primo tempo si chiude in parità senza troppe emozioni. Nella ripresa è sempre l'Empoli a voler fare la partita. Entra Ekuban al posto di Malinovskyi, il Genoa si schiera col 3-4-1-2. Sempre pericoloso Cambiaghi che colpisce un palo con un tiro deviato al 7'. Si tratta del 7/o legno in campionato per i toscani. Il Genoa fa più fatica a creare trame di gioco. Meglio quando entra Martin. Al 32' fa il suo esordio Vitinha al posto di uno spento Mateo Retegui. Per il portoghese poche occasioni in cui poter incidere. Al 33' Luperto salva sulla linea un colpo di testa di Spence su cross di Martin, con Caprile battuto ci pensa il capitano dell'Empoli a salvare il pareggio. La partita va verso il 90' con Gudmundsson protagonista dell'ultimissima occasione ma Caprile è bravissimo a deviare in angolo. Nel finale espulso De Winter, per doppio giallo, e l'ammonizione di Walukiewicz che, diffidato, salterà lo scontro diretto a Salerno. Col punto guadagnato, l'Empoli riesce ad agganciare Cagliari e Hellas a quota 18, mentre il Genoa prosegue la propria marcia a pari punti col Monza a quota 29.



