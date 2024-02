Sei chilometri di coda sono segnalati sull'Autostrada dei Fiori dalla Francia verso la barriera autostradale di Ventimiglia in direzione Italia a causa del traffico intenso per il weekend e di un cantiere che rallenta la circolazione. Sull'opposta corsia di marcia tra la barriera di Ventimiglia e il confine di Stato è segnalato un mezzo pesante in avaria.



