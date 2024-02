Aeroporti: Genova 23ma per passeggeri movimentati nel 2023

L'aeroporto di Genova ha chiuso il 2023 con 1.279.445 passeggeri movimentati, il 4,6% in più rispetto al 2022 ma il 16,7 in meno rispetto al 2019 nel periodo pre covid, posizionandosi al 23mo posto nella classifica degli scali italiani dietro a Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bergamo, Napoli, Venezia, Catania, Bologna, Milano Linate, Palermo, Bari, Pisa, Cagliari, Torino, Roma Ciampino, Verona, Olbia, Brindisi, Firenze, Treviso, Lamezia Terme, Alghero e Trapani. Sono i dati emersi dall'ultimo report di Assaeroporti.

I movimenti nel Cristoforo Colombo nel 2023 sono stati 15.610, il 2,8% in meno rispetto al 2022, il 24,4% in meno rispetto al 2019. I cargo aerei in tonnellate sono arrivati a 1.269, il 15,5% in più rispetto al 2022, il 52,9% in meno rispetto al 2019.



