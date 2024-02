Rapine, droga e armi, chiesti 30 anni per 'Vallanzasca genovese'

Il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia Marco Zocco ha chiesto la condanna a 30 anni per Marietto Rossi, il "Vallanzasca genovese", già condannato all'ergastolo per l'omicidio del corriere della droga Giovanni Lombardi. Il pm ha chiesto la condanna anche per altre 5 persone con richieste da otto anni a un anno e otto mesi. Rossi è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla rapina, furto e detenzione di armi e traffico di droga. Tra gli episodi contestati il principale è la rapina organizzata all'ufficio postale di San Colombano Certenoli, nel febbraio 2014.

Rossi è una figura "storica" della malavita ligure, ha alle spalle una lunga carriera criminale: membro della cosiddetta "banda degli ergastolani", ha preso parte a sparatorie, tentate evasioni e partecipò anche al rapimento di Sara Domini, una bimba di 4 anni tenuta segregata per 19 giorni nel 1977. Nel 2014 mentre era fuori dal carcere aveva tentato di ricostruire una banda dedita alle rapine e al traffico di stupefacenti. La nuova attività però si era svolta sotto il monitoraggio della squadra mobile che non fece in tempo ad impedire l'omicidio del corriere della droga Giovanni Lombardi il 21 febbraio 2015 in un bosco a Borzonasca. Gli investigatori arrivarono sul posto mentre la banda cercava di seppellire il cadavere .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA