Porti italiani, merci in calo del 3% nei primi 9 mesi 2023

Nei primi nove mesi del 2023 i porti italiani hanno movimentato 360 milioni di tonnellate di merce, il 3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel nuovo numero di Port Infographic 2024, Assoporti e Srm presentano le ultime statistiche e dati sui trasporti marittimi e la portualità che evidenziano appunto un lieve calo. Cresce dello 0,6% il traffico ro-ro (traghetti merci)), calano container, rinfuse solide e liquide, sottolinea la nota di Assoporti. Ottime performance per i passeggeri (+16,4% a quota 57. 714.481) in particolare quelli delle crociere (+54,4% a quota 10.231.347). Nei primi nove mesi del 2023 il 37% dell'import export (254 miliardi di euro) è trasportato via mare, una crescita significativa rispetto a 20 anni fa: nel 2003 la quota era del 29%. Per quanto riguarda il futuro, Assoporti e Srm prevedono una crescita dell'1,2% annuo fino al 2030 del traffico containerizzato e del 2,2% del traffico ro-ro.



