Pestarono due turisti, un arresto e due obblighi din dimora

I Carabinieri di Santa Margherita Ligure in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova, hanno arrestato un uomo di 25 anni ritenuto responsabile di lesioni gravi ai danni di due giovani maggiorenni, provenienti da Milano, commesse nell'ambito di un'aggressione di gruppo. I fatti risalgono a fine agosto 2023, quando i due ragazzi milanesi, di ritorno da una serata in un locale della riviera sono stati avvicinati da numerosi coetanei - tra i quali diversi minorenni - e provocati. Nonostante i ripetuti tentativi di sottrarsi alle attenzioni del gruppo uno dei tre milanesi è stato picchiato: da quel pestaggio ha riportato lesioni gravi.

Oltre all'arrestato, i carabinieri hanno notificato l'obbligo di dimora ad altri due maggiorenni coinvolti nell'episodio con divieto di uscita di sera e di notte. Le indagini sviluppate dagli inquirenti, condotte attraverso l'esame delle registrazioni della videosorveglianza cittadina e la raccolta di diverse dichiarazioni testimoniali, hanno permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo, denominato i "Drughi", un riferimento al personaggio del romanzo Arancia meccanica. In particolare, l'uomo arrestato avrebbe avuto il compito di selezionare le possibili individuandole tra i ragazzi che provengono da località fuori regione Liguria e di provocarle dando poi vita a violenti pestaggi nei quali sono coinvolti i restanti membri del gruppo. Al termine delle perquisizioni domiciliari disposte dalla procura di Genova, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sette telefoni cellulari che verranno sottoposti a analisi tecniche. Ulteriori accertamenti sono attualmente in corso su analoghi episodi avvenuti nel 2023 nel territorio del levante ligure.



