Morto a Genova Giuseppe Marcenaro, intellettuale e saggista

E' morto ieri sera Giuseppe Marcenaro. Intellettuale, giornalista, scrittore genovese avrebbe compiuto 82 anni a marzo. Montale, Stendhal e Rimbaud i suoi grandi amori letterari. In oltre mezzo secolo di attività ha scritto sulla carta stampata per quotidiani e riviste.

Proprietario di una biblioteca di oltre 30mila volumi tra cui moltissimi pezzi rari e prime edizioni, aveva dedicato gli ultimi anni a cercarle un'adeguata collocazione.

Il presidente e assessore alla Cultura Giovanni Toti e la sua giunta esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Marcenaro. "La Liguria perde un grande saggista, scrittore e giornalista, da decenni in primo piano nel panorama culturale genovese e ligure - ha detto Toti - Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze".



