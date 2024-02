L'ispezione dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria presso lo stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia si è interrotta. Lo fanno sapere all'ANSA fonti interne spiegando che "non sono state date informazioni circa l'attuale produzione" e ai commissari sarebbe stato detto, spiegano le stesse fonti, "che la fornitura di dati relativi alle quantità di materie prime presenti in magazzino è esclusiva competenza del Cda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA