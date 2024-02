In piazza a Sanremo con Caffè d'Autore e la musica dei libri

Tornano i Caffè d'Autore alla Casa della Musica di Sanremo. Anche per questa edizione, in occasione del festival, Piazza Borea D'Olmo, a pochi passi dal teatro Ariston, si trasformerà in spazio di confronto per autori, editori, artisti, produttori, giornalisti e pubblico. Ma sarà anche un luogo dove raccontare libri legati alla storia della musica italiana.

Tra gli appuntamenti previsti, l'apertura del 7 febbraio con La Musica è un lampo di Stefano Senardi, che parlerà del suo libro con uno degli autori in gara al Festival: Diodato.

Il giorno successivo, l'8 febbraio, Nico Donvito e Marco Rettani presentano il loro Ho vinto il Festival di Sanremo.

E' invece in calendario per il 9 febbraio il "caffè" con Paolo Jannacci che sarà protagonista di un incontro dedicato a Enzo Jannacci.

Chiude il ciclo di appuntamenti La scatola magica di Sanremo di Walter Vacchino e Luca Ammirati.



