Genova, aperto il primo 'mercato contadino'

"Questo è il nostro primo mercato coperto regionale, abbiamo portato la campagna nel centro storico di Genova e oggi apriamo il primo mercato contadino in un ex supermercato". Il presidente di Coldiretti Genova, Luca Dalpian, spiega così l'importanza anche simbolica del nuovo mercato Campagna Amica, che ha aperto i battenti in Via del Campo e che tutti i venerdì e sabato, dalle 8:00 alle 15:00, offrirà ai genovesi i prodotti di una decina di aziende liguri, con una vendita che passa direttamente dal produttore al consumatore e alcune postazioni di street food. "Qui si trovano tutte le eccellenze dell'agricoltura ligure - spiega Dalpian - dalla frutta al vino, olio, basilico, pescato, e a vendere sono gli agricoltori, quelli che si sporcano le mani nella terra e che possono raccontare cosa c'è dietro a ogni prodotto venduto".

Una filiera corta, quindi, che garantisce un prezzo giusto sia per chi acquista che per chi produce. "Questo è un modo per cercare di superare le tensioni che in queste settimane si vedono nel mondo dell'agricoltura - sottolinea Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria - e per venire incontro ai cittadini che devono fronteggiare rincari anche del 13%. Questa è una soluzione che vogliamo offrire alla cittadinanza ma il fatto di essere nel cuore della città è anche un modo per aiutare riqualificare un'area di grande valore storico di Genova". All'inaugurazione, oltre all'arcivescovo di Genova Marco Tasca, che ha portato la sua benedizione, erano presenti il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l'assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli, e numerosi rappresentanti del mondo economico e commerciale del territorio.



