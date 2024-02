Inizierà dalla mezzanotte di lunedì 5 febbraio la fase di test, non sanzionatoria, dei due nuovi semafori intelligenti posizionati agli incroci tra via Canevari, corso Montegrappa, ponte Castelfidardo e corso De Stefanis, via Bertuccioni. Gli impianti entreranno in funzione dopo le due settimane di test, lunedì 19 febbraio, giorno in cui inizieranno a essere sanzionate le infrazioni.



