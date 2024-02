Arrestato minore possibile autore di due rapine a Genova

La squadra mobile di Genova ha arrestato un minore straniero non accompagnato di origine egiziana ritenuto l'autore di due rapine commesse a inizio anno nel quartiere di Albaro. La prima rapina è avvenuta il 2 gennaio. Un ragazzo di 18 anni ha raccontato di essere stato afferrato mentre camminava vicino alle piscine da un ragazzo che gli ha mostrato un oggetto appuntito. Spaventato gli ha consegnato i soldi e poi si è buttato sulla carreggiata stradale per chiedere aiuto approfittando di un passaggio di un motociclista.

Il 4 gennaio, sempre nella stessa zona, la polizia è intervenuta su richiesta di un altro ragazzo che aveva appena subito un tentativo di rapina. Gli agenti delle volanti erano riusciti a rintracciare subito il minore trovandolo con addosso un coltello e un passamontagna ricavato da un berretto. In quel caso il giovane era stato denunciato. Il ragazzo è stato poi rintracciato presso la comunità che lo ospitava.



