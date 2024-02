Amadeus, John Travolta ballerà all'Ariston? Probabilmente sì

John Travolta ballerà sul palco dell'Ariston? "Non lo so, probabilmente sì". Così Amadeus alla Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, collegato in diretta da Sanremo. Il direttore artistico e conduttore del festival conferma che l'altra star internazionale, Russell Crowe, canterà. "Lui ha una grande passione per la musica blues, ha una band ed è bravissimo, ho sentito il suo pezzo ed è fortissimo, quindi, oltre a giocare con noi suonerà con la sua band sul palco dell'Ariston. Sembrerà strano, ma sia Russell Crowe che John Travolta mi hanno detto che avevano desiderio di essere al Festival di Sanremo, lo dico sinceramente. Russell Crowe viene appositamente dall'Australia, stessa cosa vale per John Travolta che aveva il desiderio di venire a Sanremo. Seguono il Festival con grande affetto e quando sono stato contattato dal loro entourage non potevo che essere strafelice e ovviamente invitarli con grandissima gioia".

Alla vigilia della 74/a edizione, al via il 6 febbraio, Amadeus confessa di essere emozionato: "L'emozione, sembrerà incredibile, ma aumenta quasi di anno in anno, sarà l'età ma l'emozione aumenta ed è sempre una sensazione particolare".





