A Fiorello il premio Numeri Uno Città di Sanremo

È Fiorello il vincitore del Premio Numeri Uno Città di Sanremo che sarà consegnato dal sindaco Alberto Biancheri lunedì 5 febbraio alla vigilia della serata inaugurale del 74/o Festival.

Nel corso del 14/o Gran Galà della Stampa, nel Villaggio del Festival - Villa Ormond, condotto da Marino Bartoletti e Luana Ravegnini, saranno assegnati anche i premi 'Dietro le quinte' a professionisti dello spettacolo che, con il loro lavoro, hanno contribuito alla crescita del Festival. Il riconoscimento quest'anno va alla giornalista Giorgiana Cristalli (ANSA, da 26 anni inviata a Sanremo), alla manager Marta Donà (Maneskin, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Alessandro Cattelan, Angelina Mango) e a Dalia Gaberscik, figlia di Giorgio Gaber e ufficio stampa, con la sua agenzia Goigest, di star come Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Jovanotti e Laura Pausini.

Ai Ricchi e Poveri sarà conferito dal Comune di Sanremo il Premio alla Carriera e ai Negramaro il Premio della Critica. Il Premio speciale Super Hit andrà ad un'altra artista in gara al Festival, Annalisa, per i successi radiofonici dell'estate.

La giuria dei premi è composta da Marinella Venegoni, Mario Luzzatto Fegiz, Dario Salvatori e presieduta da Roberto Alessi.

L'organizzazione è a cura del direttore artistico Ilio Masprone.

Le opere sono realizzate da Michele Affidato, l'orafo artefice anche di tutti i premi che vengono assegnati all'Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo.



