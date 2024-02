Tribunale Ecclesiastico ligure, 75 cause di nullità nel 2023

Y7L Al Tribunale ecclesiastico della Liguria, "nel 2023 sono entrate 75 nuove cause di nullità matrimoniale, 9 in meno rispetto alle 84 del 2022. Di esse 29 provengono dall'Arcidiocesi di Genova, 23 dalla Diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato, 10 da quella di Albenga-Imperia, 9 da quella di Chiavari, 3 da quella di Savona-Noli ed una da Tortona. Inoltre sono stati conclusi 84 procedimenti e ne rimangono pendenti 107, ossia 9 in meno rispetto all'anno precedente". Lo rende noto la diocesi di Genova annunciando l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano ligure. La cerimonia è prevista per domani con la relazione di mons. Mario Novara, vicario giudiziale, che illustrerà l'attività svolta nel 2023 e l'intervento magistrale di mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova e moderatore del Tribunale stesso.

Secondo i dati forniti "sono state concluse 4 cause nella forma rituale ufficialmente breve. Tale dato rappresenta un importante progresso e certamente, quando è possibile adottare questo genere di procedura, i tempi sono drasticamente abbattuti, riducendosi in tutto a meno di tre mesi".

"Il nostro servizio - ha detto monsignor Novara - risponde ad un'esigenza sempre più crescente nel tempo attuale. Oggi in molti casi le persone si accostano al sacramento del matrimonio senza che esistano neppure i contenuti minimi che ne presuppongono la validità".



