Toti, buon segno l'interesse dei privati all'aeroporto Genova

"Credo che l'aeroporto di Genova sia sulla strada giusta, il nuovo presidente Lavarello con il nuovo direttore generale sta facendo uno straordinario lavoro, l'affollamento di privati che bussano alle porte per avere un ruolo industriale nello scalo, che si legato alla logistica, al cargo o ai passeggeri, è segno dell'importanza del Cristoforo Colombo". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine di una conferenza stampa commenta l'interesse dei privati ad avere un ruolo nell'aeroporto di Genova.

"Sono molto ottimista, abbiamo investito molto sullo scalo anche in termini monetari, stiamo costruendo una parte importante della nuova aerostazione, che lo modernizzerà tutto, - evidenzia Toti - io sono certo che con la crescita delle crociere, i nostri porti, l'aeroporto di Genova nel prossimo futuro avrà sicuramente un balzo importante".

C'è il rischio che il completamento dei lavori del Terzo Valico impedisca questo balzo? "No, sono due cose molto diverse, - replica Toti - la Liguria cresce nonostante l'asfissia delle sue infrastrutture, se ne avesse una sovrabbondanza non ci sarebbe che da rallegrarsi, il treno veloce da Genova a Milano sarà utile per il traffico turistico, business e merci, ma l'aeroporto di Genova, la sua capacità di pista, i suoi collegamenti e posizione di city-airport lo confermano uno scalo importante. Già i primi vagiti si vedono, le compagnie come Lufthansa tornano a volare da qui su Monaco, aumentano i collegamenti di Klm, così come stiamo lavorando anche per aumentare i collegamenti con l'hub di Fiumicino con Ita, l'aeroporto di Genova crescerà ancora".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA