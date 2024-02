Sanremo, Regione Liguria porta Artemisia Gentileschi all'Ariston

Uno spot promozionale dal titolo 'Liguria da baciare' a pochi mesi dalla riapertura della Via dell'Amore alle Cinque Terre, un gigantesco mortaio sulla spiaggia dell'Arenella a pochi passi dal Teatro Ariston, l'orchestra sinfonica di Sanremo ad accompagnare i cantanti in gara per il 21/o anno consecutivo, una Lanterna di Genova in filigrana di Campo Ligure per premiare il miglior duetto nella serata dedicata alle cover, fino a un'antica replica di un'opera di Artemisia Gentileschi esposta nel foyer del Teatro Ariston per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.

Saranno solo alcune delle iniziative culturali e promozionali con cui la Regione Liguria parteciperà alla 74ma edizione del Festival di Sanremo.

"La Liguria non può mancare al Festival. Non potrebbe essere altrimenti - spiega il governatore Giovanni Toti -, dato non solo il grande valore della manifestazione ma per il fatto che grazie a essa la Città dei fiori e la Liguria intera sono al centro di un'attenzione mediatica internazionale".

Durante le dirette del Festival proiettata la 'Cartolina della Liguria', da titolo 'Liguria da baciare', ideata e diretta dal regista Fausto Brizzi. Proprio per questo, sia sulla spiaggia dell'Arenella che a Casa Sanremo sarà presente una cornice dedicata ai selfie con un bacio.

Dopo Londra e Sestriere, anche Sanremo: nei giorni della kermesse musicale più importante dell'anno il gigantesco mortaio della campagna '#Pesto, Masterpiece of Liguria', già visto in navigazione sul Tamigi a Londra e sulle nevi di Sestriere, da martedì 6 febbraio sarà nella Città dei Fiori. Venerdì 9 febbraio la Regione Liguria premierà il miglior duetto della serata dedicata alle cover. La grande artista Artemisia Gentileschi sarà protagonista al Festival grazie all'iniziativa 'Ospiti d'onore', un progetto curato dalla coordinatrice regionali delle Politiche culturali Jessica Nicolini e realizzato dalla storica dell'arte Anna Orlando, che esporrà nel foyer dell'Ariston un'antica replica del primo Seicento dell'opera 'Giuditta e la sua ancella con le testa di Oloferne', un olio su tela di 127 x 95 cm mai mostrato al pubblico e conservato a Genova nei depositi dei Musei di Strada Nuova a Palazzo Rosso.



