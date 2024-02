Pd, Liguria maglia nera investimenti del Piano Rurale

Sul Piano di Sviluppo Rurale, il gruppo regionale del Pd ha presentato un'interrogazione: "La Liguria è maglia nera negli investimenti, a rischio più di tre milioni di euro di fondi europei". Il Pd cita dati del report Agea, al 31 dicembre 2023. "La Liguria è l'ultima Regione nella spesa dei fondi del Piano di Sviluppo Rurale (Psr), con solo il 63, 35% investito - ha detto il consigliere regionale del Pd Davide Natale -, confermandosi maglia nera nell'investimento dei fondi europei. Siamo l'unica Regione che rischia di perdere parte delle risorse assegnate (oltre 3 milioni di euro) per la regola del disimpegno automatico. Una cifra che vuol dire risorse sottratte all'agricoltura e minore capacità di investimento rispetto agli interventi necessari. Parliamo di una percentuale di gran lunga lontana da quella di regioni come Val D'Aosta e Veneto la cui spesa si attesta tra l'87 e il 78% circa, ma anche da Emilia Romagna, Piemonte e Toscana che superano il 70%".

"Già a maggio - ha detto Natale -, insieme a Cia, avevamo denunciato il rischio che i 25 milioni del Psr non sarebbero stati utilizzati per tempo per l'incapacità della Regione di spendere i fondi europei e abbiamo chiesto alla Giunta di intervenire per rimediare, ma a nulla sono valse le sollecitazioni: al 31 dicembre i fondi risultano usati solo per poco più della metà. Siamo l'unica Regione in Italia che non ha centrato gli obiettivi e che oggi rischia di perdere fondi essenziali per sostenere l'agricoltura, che in Liguria non vuol dire solo sviluppo economico, ma anche risorsa preziosa per la tutela dei nostri versanti e freno al dissesto idrogeologico in un territorio così fragile e delicato".

"Perché la macchina funzioni e non venga sprecato neanche un euro, bisogna rafforzare gli uffici che ogni giorno facendo i salti mortali cercano di rispondere a tutte le richieste, ma è inspiegabile come un dipartimento così nevralgico per l'economia ligure sia sottodimensionato nell'organico".



