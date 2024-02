La Spezia, crescono imprese e si rafforza grande industria

La provincia della Spezia consolida il trend di crescita delle imprese nel periodo post Covid. Anche il 2023 si è chiuso con un dato positivo di 170 unità nel saldo tra iscrizioni e cessazioni, in linea con il risultato dell'anno precedente (+163), che portano il totale a 20.633 attività. Sono alcuni dei numeri messi in luce dall'analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria su dati Movimprese. "Il saldo positivo è spiegato interamente dalla crescita delle società di capitali, cresciute nel 2023 di 276 unità rispetto all'anno precedente - dice il segretario Cciaa, Marco Casarino - . Le imprese individuali, che continuano a rappresentare circa la metà (48%) del totale delle imprese della provincia della Spezia, mostrano invece una flessione, seppur minima". I settori in cui si concentra la crescita maggiore sono industria (+2,13%), servizi (+1,87%) e costruzioni (+1,03%), mentre si registra una contrazione per commercio (-2,19%) e agricoltura (-1,73%). Per quanto riguarda la ripartizione sul territorio: il 48% delle attività si trova nell'area del Golfo, il 31,5% in Val di Magra, l'11,7% in Val di Vara e l'8,9% nella Riviera. E il capoluogo tira anche la crescita in valore assoluto con un saldo positivo di 130 aziende, seguito da Santo Stefano Magra (+14) e Monterosso al Mare (+10).



