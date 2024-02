Impressionismo è donna, Morisot in mostra al Ducale di Genova

La pittura impressionista secondo una donna sarà protagonista di una mostra a Palazzo Ducale di Genova il prossimo autunno dedicata alla pittrice francese Berthe Morisot, organizzata in collaborazione con la città di Nizza e inserita nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 150mo anniversario dell'Impressionismo. Lo annuncia la nuova direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Ilaria Bonacossa presentandosi in pubblico in un incontro nel Salone del Maggior Consiglio. Ad accoglierla il presidente della Fondazione Beppe Costa, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.

"Non è ovvio essere nella lista internazionale delle mostre ufficiali dell'Impressionismo, - rimarca Bonacossa - come potete immaginare, sono moltissime le richieste in tutto il mondo, Berthe Morisot era una pittrice che a tutti gli effetti lavorava con gli impressionisti, esponeva alle loro mostre ufficiali, una pittrice che sposò il fratello di Manet, che in qualche modo si può considerare il padre dell'Impressionismo. Sarà una mostra importante perché porterà degli inediti, alcune lettere che non sono mai state pubblicate e opere provenienti da collezioni private " "Morisot era una serissima pittrice, ma siccome era una signora non aveva bisogno di vendere per sbarcare il lunario, quindi la maggior parte delle sue opera ai tempi finì in casa di amici o parenti, - spiega la nuova direttrice di Palazzo Ducale di Genova - poche finirono alle istituzioni. Sarà una bella occasione per dare luce alle artiste impressioniste donne che la storia dell'arte ha un po' trascurato".

Dalla prossima primavera all'estate Palazzo Ducale ospiterà una grande mostra titolata 'Nostalgia', completamente autoprodotta con opere mai esibite in pubblico provenienti da diversi Paesi del mondo.



