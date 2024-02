Dal 6 febbraio l'ultimo brano inedito di Nilla Pizzi

Dal 6 febbraio sarà disponibile sulle piattaforme digitali Non sono sogni, l'ultimo brano inedito di Nilla Pizzi.

Non sono sogni è l'ultima canzone registrata dall'artista nelle settimane precedenti alla sua scomparsa, il 12 marzo 2011, e vuole essere un omaggio alla carriera della regina indiscussa della musica italiana nel mondo, vincitrice dei primi Festival di Sanremo (partecipò sette volte, presentando complessivamente trentuno brani, e presenziò altre tre volte come ospite e una come presentatrice: ha ottenuto due primi posti, quattro secondi posti, due terzi posti - tra cui un intero podio - e tre Premi alla Carriera nel 2000, 2003, 2010) e del primo Festival della Canzone di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA