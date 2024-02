Da Napoli a Sanremo per rubare orologio di lusso, arrestati

Due uomini residenti a Napoli di 46 e 47 anni sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di avere rapinato a Sanremo un turista australiano di 82 anni dell'orologio di lusso, marca Patek Philippe, del valore di circa 40mila euro. Il colpo lo scorso 11 agosto davanti all'ospedale. L'uomo, originario di Sanremo, era appena giunto nella città dei Fiori per far visita alla sorella ricoverata in gravi condizioni. Giunto in piazza Colombo è salito a bordo di un taxi per raggiungere l'ospedale, nei pressi del cui ingresso è stato raggiunto velocemente da un uomo che, dopo essersi appeso con forza al suo braccio sinistro, ha dato un forte strattone al cinturino dell'orologio ferendolo all'altezza del polso. In seguito all'aggressione e alla conseguente rottura del cinturino, il malvivente ha raccolto l'orologio, nel frattempo caduto per terra, ed è fuggito salendo su una moto di grosso cilindrata condotta da un complice che attendeva poco lontano, ma della quale è stata rilevata la targa risultata appartenente a un altro veicolo.ù L'anziano ha poi descritto i due autori come uomini di carnagione abbronzata entrambi con il volto parzialmente coperto dal casco. Gli uomini della Sezione Investigativa sono risaliti ai due. E' emerso che uno degli arrestati dopo essere rientrato a Napoli si era poi concesso una vacanza in un hotel di lusso del Salento sotto falso nome.



