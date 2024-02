Circuisce anziano e lo riduce in povertà, arrestata

I carabinieri dell'aliquota di Palazzo di giustizia di Genova hanno arrestato con l'accusa di truffa aggravata una donna romena di 34 anni, che in quattro anni, secondo gli investigatori, avrebbe ridotto sul lastrico un agiato pensionato facendosi regalare denaro. Secondo quanto riscontrato dalla Procura, la donna avrebbe approfittato dell'uomo, di 81 anni, al quale avrebbe dato un nome falso, contando sulla sua fragilità psicologica dopo che era rimasto vedovo e senza parenti stretti.

In un primo momento si sarebbe fatta dare soldi per comprare biglietti aerei per andare e tornare dalla Romania, poi 76mila euro per un intervento al cuore urgente e, infine, 110mila euro per recuperare un risarcimento che le sarebbe spettato dopo un incidente. L'anziano avrebbe assecondato tutte le richieste finendo per rimanere senza soldi fino ad essere costretto a chiedere aiuto alla Caritas per mangiare. Avrebbe poi chiesto prestiti a finanziarie e ad amici. Due dil oro si sono insospettiti e hanno scoperto che l'uomo dava soldi alla donna.

Hanno presentato una denuncia e il pubblico ministero Luca Monteverde ha fatto scattare gli accertamenti. Al vedovo è stata assegnata anche una amministratrice di sostegno per gestire i suoi beni. Nonostante questo, la donna lo avrebbe costretto ancora a prelevare soldi dal suo conto e a consegnarli.

L'anziano avrebbe anche mostrato un coltello all'amministratrice per convincerla a consentirgli di prelevare altri soldi. Vista la "pericolosità e spregiudicatezza" della donna il giudice ha disposto il carcere.



