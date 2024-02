Casinò Sanremo, a gennaio vincite record

Il mese di gennaio del 2024 sarà ricordato dal Casinò di Sanremo per il record di vincite distribuite: un milione di euro, risultato che non si ripeteva da almeno dieci anni. Il conto mensile si è chiuso con una flessione del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, malgrado il trend di crescita degli ultimi mesi. Una serie fortunata iniziata il primo gennaio, quando con tre euro un giocatore ha sbancato un jackpot da 217mila euro legato a una slot a rulli. Alla fine, comunque, sono state le slot a trainare il gioco con 3 milioni di incassi e 71 vincite in premi del valore superiore a 5mila euro per complessivi 1.011.213 euro.

"Grande è l'aspettativa per i buoni risultati economici e turistici legati al Festival - ha detto il presidente e ad del Casinò Gian Carlo Ghinamo - i cui benefici si attestano durante tutto l'anno. Subito dopo la kermesse canora, nella poker room del Casinò si aprirà la stagione dei grandi tornei di poker del 2024, in un crescendo che anticipa l'importante Italian Poker Open di maggio".



