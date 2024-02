Cantieri in Autofiori, ad Lenti "il peggio è passato"

"Il peggio è superato e da Pasqua in poi vedremo un sensibile miglioramento dei cantieri in autostrada". Lo ha detto l'ad di Autostrada dei Fiori Federico Lenti stamani in prefettura a Imperia, a margine di un vertice tecnico convocato dal prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, su input dei sindaci, per trovare una soluzione alla viabilità sulla tratta Ventimiglia-Savona dell'Autofiori resa difficile per la presenza di lavori in corso. "Il cronoprogramma è precisissimo - ha aggiunto - e non c'è alcun tipo di incertezza. C'è una evoluzione molto positiva, nel senso che sono in riduzione e arriveremo a Pasqua senza la presenza di cantieri in autostrada. Dopodiché la programmazione vedrà una sensibile riduzione e possiamo dire che i cantieri saranno più che dimezzati". Secondo Lenti ciò che incide sull'allestimento di nuovi cantieri è l'esigenza di rispettare norme europee. "Ci sono cantieri assolutamente indispensabili per adempiere a degli obblighi normativi. Non c'è un allarme sulla sicurezza, ma ci sono norme europee da rispettare - ha detto -. Sappiamo che la Liguria è la regione europea con la maggior presenza di gallerie ed è quindi ovvio che una norma che prevede un adeguamento di gallerie, impatti in maniera onerosa sulla regione". Niente da fare neppure per la settimana del Festival di Sanremo, quando è previsto un afflusso di migliaia di mezzi. Malgrado la richiesta dello stesso prefetto, oltre che dei sindaci, Lenti ha detto che "per il Festival avremo una riduzione di due cantieri. Purtroppo ci sono quelli delle gallerie, che sono inamovibili per la tipologia dei lavori che stiamo portando avanti. Abbiamo adottato misure eccezionali di presidio su questi cantieri con dei mezzi che stazioneranno sul cantiere nel caso ci dovessero essere soste di veicoli, sia leggeri che pesanti, per muovere in tempi velocissimi eventuali blocchi". I cantieri che saranno rimossi sono quelli tra Spotorno e Savona e un secondo nella zona di Imperia.



