Bonacossa, trasformerò il Ducale di Genova in 'piazza del mondo'

"Undici anni fa l'allora presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova Luca Borzani mi disse che lo aveva trasformato dal 'salotto della Genova bene' alla 'piazza di Genova', forse adesso è il momento di spostarci nel mondo verso il futuro, Palazzo Ducale deve aprirsi all'altro e guardare al mondo in una città che attraverso la curiosità ha sempre esplorato l'altro. Adesso se cerchi online 'Palazzo Ducale' viene prima quello di Venezia, se lavoriamo bene magari fra cinque anni verrà Genova". È l'obiettivo indicato dalla nuova direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Ilaria Bonacossa durante la sua prima presentazione pubblica nel Salone del Maggior Consiglio. Ad accoglierla il presidente della Fondazione Beppe Costa, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.

"Inizio questa avventura con un grande entusiasmo - commenta Bonacossa - fiduciosa di poter contare su una squadra di collaboratori competenti e sull'attenzione fattiva delle istituzioni che considerano Palazzo Ducale centrale nella programmazione culturale della città e della Regione, anche in chiave di promozione nazionale e internazionale. Il mio obiettivo sarà valorizzare il Palazzo sempre di più come un'icona della cultura". "Mi piacerebbe trasformare Palazzo Ducale in un'icona anche dal punto di vista architettonico, - rivela - vorrei sfruttare gli spazi anche per progetti d'arte pubblica, penso ad esempio a installazioni che vedi passeggiando senza un biglietto" "Le grandi produzioni e festival, segno distintivo della programmazione del Ducale, possono acquistare una maggiore strategicità avvalendosi di strumenti in grado di attrarre un pubblico variegato e proveniente da ogni parte d'Italia. - sostiene - Genova è una città con una capacità attrattiva incredibile: Palazzo Ducale può svolgere un ruolo centrale". "Certamente ci sarà l'arte contemporanea nella nuova programmazione di Palazzo Ducale, è la mia competenza e la mia passione, - spiega - ma Palazzo Ducale non deve perdere la sua visione di arte transtorica perché aiuta a comprendere il mondo in un modo più sofisticato. I luoghi della cultura devono essere posti per capire il mondo".



