Amadeus, Celentano un sogno, le porte per lui sempre aperte

Adriano Celentano a Sanremo? "È un sogno, un desiderio, ma sognare non costa nulla. È un sogno mio, di Fiorello e di milioni di italiani. Non mi sento di illudere, purtroppo non credo... ma le porte sono sempre aperte. Se mai decidesse di venire, usciamo e lo andiamo a prendere al casello sull'autostrada". Lo dice Amadeus, in collegamento da Sanremo con Bruno Vespa per la puntata di Porta a Porta in onda, alla vigilia del festival al via il 6 febbraio. "L'ho invitato a venire a Cinque minuti", rivela Vespa. "Silenzio, poi risponde: ma io in cinque minuti posso fare solo una pausa...". E Amadeus: "In cinque minuti potrebbe farti fare il record di ascolto".

"Gli ho detto: anche la pausa mi va bene", chiosa il giornalista.

Dopo l'annuncio che Amadeus e Fiorello saranno ospiti di Che tempo che fa sul Nove domenica 4 febbraio, alla vigilia del festival - come annunciato a sorpresa sul profilo social del programma di Fabio Fazio, che nelle scorse settimane si era lamentato delle regole della Rai sulle apparizioni pre e dopo Sanremo - Vespa mette a segno un 'pareggio', annunciando anche che Amadeus sarà ospite lunedì 12 febbraio a Cinque minuti, martedì 13 a Porta a porta.

Quanto a Fiorello, che sarà con il glass di Viva Rai2! tutta la settimana fuori dall'Ariston e poi co-conduttore della finale, "potrà accadere di tutto", sorride il direttore artistico. "Per tutta la settimana potrà entrare in platea, ma sarà vietato fino a sabato salire sul palco". "Fin dall'inizio - aggiunge Amadeus - ho detto che questo è il nostro festival: non avrei potuto fare quattro festival senza avere Fiorello con me.

Lui è estremamente paterno nei miei confronti, pur avendo tre anni più di me, è come un fratello maggiore. Sono tranquillo quando lui è qua. Arriva domani: sapere di averlo nella camera di fronte mi rende sereno, possiamo iniziare il festival".





