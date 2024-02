Al Carlo Felice di Genova l'Idomeneo di Mozart

Archiviata "Madama Butterfly" che ha registrato ben 12 mila spettatori in sei recite, il Carlo Felice di Genova si prepara d un doppio impegno: nei prossimi giorni una parte dei complessi partirà per l'Opera House di Muscat dove il 9 e 10 febbraio verrà proposta 'A Midsummer Night's Dream' di Britten, mentre sul palcoscenico genovese sarà in prova 'Idomeneo' di Mozart, il cui debutto è fissato per il 16 febbraio. Sarà una prima genovese, in quanto il primo autentico gioiello mozartiano non è mai stato rappresentato a Genova.

Stamani la produzione è stata presentata dal sovrintendente Claudio Orazi con il direttore artistico Pierangelo Conte, il direttore musicale Riccardo Minasi, l'assessore comunale Marta Brusoni e Jessica Nicolini, coordinatrice regionale delle politiche culturali. "Idomeneo" verrà proposta in un allestimento acquistato dalla Scala. La regia sarà di Matthias Hartmann, le scene di Volker Hintermeier. Sul podio Riccardo Minasi; il cast prevede Antonio Poli (Idomeneo), Cecilia Molinari (Idamante), Benedetta Torre (Ilia) Lenneke Ruiten (Elettra), Giorgio Misseri (Arbace). Alta la presenza dei giovani al Carlo Felice. Una ottima percentuale se si considera, come ha spiegato Orazi, che il 33, 35% della platea è occupata da studenti. Nicolini ha lodato i Teatri genovesi (il Carlo Felice come il Nazionale) per la loro capacità di relazionarsi con il territorio, diventando "motore trainante per la cultura".

"Stiamo puntando - ha detto Orazi - a un rinnovamento della platea e delle masse artistiche proseguendo nei concorsi per adeguare la pianta organica". Conte ha presentato il cast e sottolineato la bellezza anche di questo allestimento scaligero: "In Butterfly abbiamo ammirato la delicatezza, la leggerezza dell'impianto scenico, qui invece emergerà la potenza con la gigantesca carcassa di un toro che domina il palcoscenico".

Riccardo Minasi si è soffermato su alcuni aspetti musicali dell'opera mozartiana. Commissionata dalla Corte di Monaco (dove andò in scena il 29 gennaio 1781), "Idomeneo", basata su un libretto scritto da Giambattista Varesco (ispirato alla tragedia "Idomenée" di Danchet, musicata nel 1712 da André Campra) è un titolo chiave nella produzione mozartiana.



