Vezzano Ligure, "speedbox scatole vuote, velox solo con agenti"

"Il danneggiamento e il furto degli speed box (le 'scatole' destinate a contenere gli autovelox, ndr) deve essere letto non solo come un grave atto vandalico da perseguire penalmente, ma anche come atto che va a ledere la sicurezza degli utenti della strada, soprattutto delle fasce deboli rappresentate da anziani e bambini che sono le principali vittime di investimento anche sulle strisce pedonali". Lo sottolinea il Comune di Vezzano Ligure con una nota che arriva a seguito dei danneggiamenti avvenuti negli ultimi giorni ai danni di dispositivi appena installati. Sono 11 in particolare gli speed box impiantati tra i territori di Vezzano Ligure e il confinante comune di Bolano. Tre di questi sono stati abbattuti nottetempo.

"Hanno l'esclusiva funzione di un contenitore all'interno del quale deve essere inserito l'apparecchio di misurazione della velocità, in dotazione al comando di Polizia Locale - sottolinea l'ente -. Funzionano solo con la presenza degli agenti stessi, come disposto dalla normativa e hanno prevalentemente una funzione di deterrenza per le alte velocità, piuttosto che repressiva". L'intervento prevede anche il rifacimento della segnaletica e la creazione di attraversamenti pedonali illuminati all'interno dei centri abitati, attraversamenti pedonali rialzati e dissuasori di velocità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA