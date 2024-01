Tenta due volte di acquistare Rolex con assegno falso, arrestato

Ha tentato per due volte di acquistare un prezioso orologio Rolex con un assegno circolare contraffatto, ma i carabinieri di Borghetto Santo Spirito (Savona) lo hanno arrestato in flagranza. È finito in manette un 25enne indagato per i reati di truffa aggravata, possesso di documenti artefatti e ricettazione del titolo di credito falso.

La vicenda è iniziata la settimana scorsa quando un residente del Comune rivierasco desideroso di vendere l'orologio ha pubblicato un'inserzione online. Poco dopo è stato contattato al telefono dal 25enne, che ha concordato un incontro nel ponente savonese, al quale si è presentato con un assegno circolare. Il venditore, fortunatamente, prima di consegnare l'orologio ha deciso di recarsi in banca per far controllare il titolo di credito, risultato falso e riuscendo così ad evitare la truffa.

Scampato il pericolo, l'uomo ha deciso comunque di riproporre l'inserzione online per la vendita del bene venendo nuovamente contattato al telefono da una persona che dal timbro vocale sembrava lo stesso truffatore che aveva tentato di beffarlo in precedenza, ma con il quale ha concordato comunque un nuovo appuntamento.

Il venditore memore di quanto accaduto ed insospettito dalla voce del potenziale acquirente, ha così deciso di rivolgersi ai carabinieri di Borghetto Santo Spirito, che si sono presentati sul luogo dell'appuntamento, dove hanno trovato lo stesso 25enne con una carta d'identità contraffatta e un nuovo assegno circolare falso.



