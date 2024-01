Studenti 'occupano' liceo Fermi, 'no a scuola-lavoro e guerre'

Vogliono proseguire fino a sabato 3 febbraio gli studenti e le studentesse del liceo scientifico Enrico Fermi, a Genova Sampierdarena, che questa mattina hanno fatto partire l'occupazione dell'istituto dopo un'assemblea straordinaria. L'occupazione vede l'organizzazione, tra gli altri, dei ragazzi e delle ragazze del collettivo studentesco Osa, molto attivo a Genova e radicato anche tra i minorenni. Si tratta della prima occupazione nel capoluogo ligure dall'inizio dell'anno scolastico e di una delle prime in Italia dopo quella del liceo Severo Correnti, ieri, a Milano.

L'occupazione del Fermi, hanno spiegato i ragazzi, è motivata sia da ragioni legate all'ambito scolastico-formativo sia da temi internazionali come le guerre. In particolare chiedono che sia abolito il programma di alternanza scuola lavoro e tornano a ricordare Lorenzo Parelli, giovane morto durante un progetto di Pcto. Altri temi sul tavolo "le scelte urbanistiche del Comune per Sampierdarena e Valpolcevera" e le questioni internazionali come gli scontri a Gaza o l'intervento bellico che si prospetta nel Mar Rosso. Gli studenti chiedono anche più spazi aggregativi.



