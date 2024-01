Protesta trattori, l'allerta arriva al confine di Ventimiglia

L'allerta per la protesta degli agricoltori tocca anche il confine franco italiano di Mentone, dopo che sui social si era diffusa la notizia che il corteo, attualmente sulla A9 all'altezza di Puget, avrebbe raggiunto il sud della Francia e in particolare la frontiera di Ventimiglia all'altezza del valico di Ponte san Luigi. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura del Dipartimento del Var, gli agricoltori si troverebbero nei pressi di Frejus, in direzione di Nizza. "L'autostrada A8 è bloccata al casello di Capitou", si legge nell'alert lanciato dalla prefettura del var diffusa sui social, dove si indica come obbligatoria l'uscita a Puget Sur Argens. La polizia di frontiera italiana e la gendarmerie e la police nationale hanno disposto un rafforzamento dei controlli ai varchi.



