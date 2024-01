Porto Genova, concessione rinnovata al 2060 per Amico & Co

Per Amico & Co, centro di refitting per maxi e mega yacht, la concessione delle aree nel porto di Genova si allunga fino alla fine del 2060. Il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ha approvato la proroga a fronte degli investimenti già effettuati dall'azienda, circa 63 milioni di euro, e soprattutto di quelli previsti nel piano. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi laboratori, officine e servizi mediante la riqualificazione del capannone zona Ovest, di un impianto fotovoltaico e due nuovi accosti per grandi yacht di dimensioni superiori ai 90 metri di lunghezza, il segmento che sta crescendo di più livello mondiale. Sul fronte dell'occupazione Amico & Co, che oggi occupa 103 addetti diretti più un indotto di 500, prevede una crescita ulteriore fino a 115 unità.

Il Comitato ha deliberato anche il contributo di 358.650 euro alla Compagnia Culmv "Paride Batini" relativo alle minori giornate di lavoro registrate nei mesi di novembre e dicembre 2023. Altri 12.133 euro vanno alla Compagnia Culp, Pippo Rebagliati, per i costi sostenuti nel periodo ottobre - dicembre 2023 per il reimpiego in altre mansioni del personale inidoneo allo svolgimento di operazioni e servizi portuali e la compagnia è stata autorizzata anche ad assumere 14 soci speciali.

Il Comitato ha dato l'ok alla concessione regolata da licenza, fino al 31 dicembre 2024 della porzione di specchio acqueo nel porto di Vado ligure, per superficie complessiva di 9.110 mq, al consorzio Pergenova Breakwater, per la fornitura del materiale lapideo che serve alla costruzione della nuova diga foranea di Genova. Contestualmente verrà parzialmente e temporaneamente sospesa la concessione per le stesse aree che faceva capo a Forship.



