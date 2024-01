Porti Mar Ligure, dirigenti donna superano uomini 10 a 9

All'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, nel 2023 le donne dirigenti hanno effettuato per la prima volta il sorpasso sui dirigenti uomini: 10 a 9. In un settore come quello portuale, ritenuto tradizionalmente più "maschile", salgono le donne alla guida. Su 310 dipendenti totali le donne sono 153, poco meno della metà, le responsabili di ufficio 29 su 52. Sono i numeri che emergono dal Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 approvato dal Comitato di gestione dell'Adsp che, nella prima "Analisi di genere", evidenzia anche il superamento del "gender pay gap", la differenza di retribuzione fra uomini e donne.

Più donne nei posti chiave e più laureati: fra il 2017 e il 2023 l'Autorità di sistema portuale ha assunto170 persone a fronte di 153 uscite e con il ricambio generazionale la percentuale di laureati è salita dal 39 al 64% con in particolare il raddoppio degli ingegneri.



