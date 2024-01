Poche immagini degli artisti sul palco, più spazio ai fuori scena: i cantanti durante le prove, le passerelle degli artisti in giro per la città, gli autografi, il pubblico, gli artisti ritratti in situazioni curiose, la sala trucco, l'orchestra e la sala stampa. È uno sguardo inedito sul Festival di Sanremo quello offerto dalla mostra "Non ha l'età.

Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976" a cura di Aldo Grasso, dal primo febbraio al 12 maggio alle Gallerie d'Italia di Torino.

In tutto 85 scatti selezionati fra oltre 15.000 del Festival, realizzati dai fotoreporter dell'Agenzia Publifoto negli anni in cui l'evento fu ospitato nel Casinò di Sanremo (1951-1976). "La mostra è un omaggio al Festival di Sanremo che ancora oggi unisce tutte le generazioni intorno alla musica e alla cultura italiana. La mostra è anche testimonianza della partecipazione della banca ai momenti identitari del Paese attraverso la valorizzazione e la condivisione delle immagini dell'Archivio Publifoto" commenta Michele Coppola, responsabile Cultura di Intesa Sanpaolo.

Grazie alla media partnership con la Rai, l'esposizione è arricchita da contributi video-sonori in collaborazione con Rai Teche. "In quegli anni la centralità del Centro di produzione Rai e della sede di Torino era evidente. La radiofonia e il Centro di produzione vengono coinvolti e seguono tutte le prime edizioni del Festival. In alcune foto si vedono le telecamere che conserviamo al nostro museo della radio e televisione, vorremmo portarle qui in mostra", spiega Guido Rossi, responsabile del Centro di produzione Rai di Torino.

In occasione della mostra, l'Archivio Storico ha completamente restaurato, digitalizzato e catalogato tutte le oltre 15.000 fotografie dei servizi realizzati al Festival dall'Agenzia Publifoto e sono ora consultabili online sul sito dell'Archivio Storico di Intesa Sanpaolo



