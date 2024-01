Maxi rogo di scooter vicino Architettura, due arresti

Ci sarebbe una lite dietro al maxi rogo di scooter divampato l'11 ottobre in stradone Sant'Agostino, vicino la facoltà di Architettura a Genova. Lo hanno scoperto gli investigatori del commissariato Centro che hanno arrestato due uomini. Si tratta di mandante e autore materiale del rogo doloso: sono due italiani rispettivamente di 63 e 56 anni. Nel rogo erano stati danneggiati 14 motorini, oltre ai danni alla facciata della facoltà.

Gli agenti sono arrivati a identificare i due grazie alle testimonianze di alcuni residenti e alle telecamere di videosorveglianza. Alcuni cittadini avevano infatti raccontato di avere notato, poco prima che divampassero le fiamme, un uomo che col volto in parte coperto stava svuotando il contenuto di una bottiglia in plastica su uno scooter per poi fuggire prima dell'esplosione. Gli investigatori lo hanno arrestato alcuni giorni fa ad Asti. A casa gli hanno trovato anche alcuni vestiti compatibili con quelli immortalati dalle telecamere. Dalle indagini è emerso che l'incendio di una delle moto sarebbe stato commissionato dal sessantenne in cambio di poche centinaia di euro. Dalle telecamere gli inquirenti hanno visto il cinquantenne che con il telefonino in mano controllava le targhe.



