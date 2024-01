Gratuità bus-treno, ancora un mese per la soluzione

Per almeno un mese gli over 70 genovesi per cui è previsto l'abbonamento gratis per gli autobus Amt dovranno pagare se saliranno a bordo di un treno urbano. Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro in Città metropolitana tra Amt e Trenitalia (con gli enti locali presenti) in merito al "pasticcio della gratuità". Tutto è rinviato a quando sarà pronto lo studio commissionato all'Università di Genova chiarirà a quanto ammonterebbe il mancato introito per le ferrovie se gli ultrasettantenni dovessero viaggiare gratuitamente sui treni, ovvero se l'abbonamento annuale Citypass gratuito dovessere diventare "integrato". L'assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, ha spiegato che sarà il Cieli, Centro italiano di eccellenza sulla logistica i trasporti, ha redigere la relazione: "Servirà anche a individuare la soluzione per il pregresso contenzioso tra Amt e Trenitalia, che da anni non si accordano sul costo per il servizio integrato, a oggi non abbiamo ancora la fine della vicenda ma credo sia importante che le due aziende pubbliche, anziché litigare, cerchino di trovare una soluzione condivisa". L'accordo Amt-Trenitalia per l'integrazione tariffaria è scaduto nel 2018 e da allora non è mai più stato rinnovato ma l'azienda ferroviaria ha continuato a emettere fatture per circa 7,5 milioni di euro all'anno. Gli arretrati oggi ammontano a circa 30 milioni e di fronte a questa cifra Trenitalia ha stoppato, lato suo, l'operazione della gratuità. Ad ogni modo, al momento gli over 70 genovesi possono usare gratuitamente i mezzi Amt su tutta la rete provinciale (trenino di Genova Casella incluso), dopo le 9.30, mentre per viaggiare su un treno della rete urbana dovranno acquistare il biglietto integrato al costo di 2,20 euro. Gli under 14 genovesi, invece, sono coperti dall'accordo Trenitalia-Regione per tutti gli under 19 e possono viaggiare gratis sia sui mezzi Amt (senza limiti di orari) sia sui treni urbani ma solo sul percorso casa-scuola



