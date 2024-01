Comune La Spezia, obiettivo 300 telecamere di videosorveglianza

"Entro la fine del mandato arriveremo a 300 telecamere di videosorveglianza installate in città". Lo ha detto questa mattina il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, durante le celebrazioni del 186^ anniversario dalla fondazione della Polizia Locale. Nel corso del 2023 si è osservata nella città ligure una riduzione dei sinistri stradali, dai 650 del 2022 ai 370 dello scorso anno, mentre mille sono state le sanzioni per abbandono di rifiuti.

"Dietro a ogni servizio ci sono persone che si sono prestate al bene della comunità, subendo anche aggressioni nello svolgimento del proprio compito", ha detto il comandante dei vigili Francesco Bertoneri richiamando il senso civico dei cittadini e sottolineando "un triste aumento del 20% relativo all'occupazione irregolare degli stalli per disabili". Il corpo di Polizia Locale spezzino ha inoltre in dotazione un cane antidroga, 'l'agente Jazz' il cui impiego ha fruttato 15 arresti e oltre cento segnalazioni per assunzione di stupefacenti. "Nell'ambito dei controlli relative alla vita serale abbiamo proceduto penalmente in casi di vendita di alcolici ai minori - ha ricordato Bertoneri -, arrivando anche alla revoca della licenza nei casi più gravi".



