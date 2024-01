Banche: Uilca, 70% liguri è insoddisfatto da chiusura sportelli

Il 70% dei liguri è insoddisfatto dalla chiusura delle filiali bancarie sul territorio, il 15,4% dichiara di aver "preferito lasciare il proprio Comune per l'assenza di filiali bancarie o altri servizi essenziali", per il 69,5% "la mancanza di una banca o di un servizio essenziale analogo è determinante nella scelta di vivere o abbandonare il Comune di residenza". Sono i dati emersi dalla ricerca 'Chiusura filiali? No, grazie' svolta dal sindacato Uilca, che ha condotto la prima indagine demoscopica volta a misurare il sentiment del fenomeno della desertificazione bancaria nel Paese.

In Liguria sette intervistati su dieci scelgono solo la banca e non la posta (75,4%), oltre la metà degli intervistati, il 58,3%, si reca generalmente nella propria filiale bancaria almeno una volta al mese, di cui il 36,7% "una volta al mese" e il 21,6% "una volta a settimana".

Le operazione che vengono effettuate di più sono "prelievo di contanti" al primo posto (40,2%) seguito da investimenti/finanziamenti con il 29, 7% e pagamenti con il 29,1%. Il rapporto Uilca ha raccolto, sul territorio nazionale, 2.870 interviste, mentre per le regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, che costituiscono l'area Nielsen 1, sono state intervistate 535 persone.

In Liguria il 55,4% delle persone, da quando non ha più lo sportello bancario vicino, deve "impiegare più tempo per raggiungere la banca". Il 29,6% utilizza "servizi on line sostitutivi", l'8,2% è "costretto ad aspettare la disponibilità di familiari e amici che lo possano accompagnare".

"Siamo molto soddisfatti per l'esito della campagna 'Chiusura filiali? No, grazie' che Uilca Liguria su iniziativa nazionale ha portato avanti per tutto il 2023 insieme a Uil Liguria - commentano il segretario generale Uil Liguria Mario Ghini, il segretario regionale Uil Liguria Alfonso Pittaluga e il segretario generale Uilca Liguria Silvio Trucco -. L'iniziativa è stata pensata e attuata partendo dalla convinzione che la chiusura degli sportelli bancari costituisca un problema di cui è necessario tutti prendano coscienza per gli effetti negativi che produce sotto il profilo sociale, economico e di legalità".





