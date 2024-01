Applausi a teatro per Fantozzi di Livermore e Fantoni

Gran folla, ieri sera, al Teatro Ivo Chiesa di Genova che ha riaperto i battenti dopo alcuni mesi di maquillage. Nel rinnovato, ampio foyer troneggiava una candida Bianchina, simbolo di un'Italia che fu e, soprattutto, compagna fedele del ragionier Ugo Fantozzi. Con un'operazione certamente coraggiosa, Davide Livermore ha messo in scena la ormai mitica maschera creata da Paolo Villaggio.

"Fantozzi. Una tragedia" è uno spettacolo in quattro sezioni la cui drammaturgia, firmata dallo stesso Livermore con Gianni Fantoni, Andrea Porcheddu e Carlo Sciaccaluga si ispira ai primi tre libri di Villaggio e ai primi film firmati da Luciano Salce.

Nel raccontare le tragiche vicende del ragionier Fantozzi, Paolo Villaggio ha regalato uno spaccato dell'Italia del tempo, quella che uscita dalla crisi bellica si avviava a vivere il boom economico del quale Genova era uno dei motori trainanti.

Spettacolo originale che ha coinvolto un cast di prim'ordine con Gianni Fantoni bravo nel ruolo di Fantozzi, affiancato da Simona Guarino (il dizionario fantozziano, ma anche la spogliarellista sexy della tv), Paolo Cresta, Valentina Virando, Ludovica Iannetti, Cristiano Dessì, Lorenzo Fontana. Livermore agendo su un palcoscenico vuoto nel quale pochi oggetti portati o calati dall'alto come la lavatrice che precipita sulla Bianchina, contribuivano alla narrazione, ha inventato una sorta di racconto drammatizzato, dove l'azione si alterna o si sovrappone alla voce narrante. Il testo di Villaggio si arricchisce qua e là di citazioni classiche, così come i sottofondi musicali firmati da Fabio Frizzi attingono alle colonne originali dei film o al repertorio classico. A mescolare ulteriormente le carte, i frequenti siparietti, con il divertente intervento del "dizionarietto fantozziano", i finti fuori testo, fra gli attori o fra gli attori e il pubblico, coinvolto in più di un'occasione. Così ad esempio, nella popolarissima scena della corazzata Potemkin, le luci in platea si accendono e tutto la platea prorompe nella liberatoria affermazione: "La corazzata Potemkin è una cagata pazzesca".



