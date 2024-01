Turismo: sì Consiglio Liguria al glamping, il campeggio-glamour

È arrivato dal Consiglio regionale il via libera in Liguria al cosiddetto 'glamping', il campeggio-glamour nuovo trend di vacanza di lusso dotato di tutti i comfort. Da oggi in Regione sarà possibile realizzare negli spazi esterni delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere delle piazzole di tipo villaggio turistico, per gli alberghi entro un massimo di 5 e per il settore extralberghiero entro un massimo di 2 piazzole.

Lo prevede il nuovo testo unico in materia di strutture turistico-ricettive approvato dall'assemblea legislativa ligure con 17 voti a favore (centrodestra) e 8 contrari (centrosinistra e M5S).

"Abbiamo ritenuto indispensabile adottare un nuovo testo unico che consenta una più immediata leggibilità e fruibilità della legge nella duplice direzione della semplificazione e della volontà di garantire un sostegno concreto ad un comparto che sta crescendo in modo esponenziale nella nostra regione, come mai accaduto prima", affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori.

"Mancava proprio, in Liguria, un nuovo strumento per permettere un ulteriore e ormai insostenibile consumo di suolo.

Un consumo che colpirà soprattutto i territori costieri, dove tutti gli indicatori dicono da tempo che siamo oltre il limite", attaccano i consiglieri regionali del M5S Fabio Tosi e Paolo Ugolini. "Un nuovo istituto edilizio, cioè quello delle piazzole turistiche. I non ben definiti 'nuovi allestimenti', addirittura, non avranno nemmeno bisogno del permesso di costruire o di autorizzazioni edilizie di alcun genere", aggiungono.



